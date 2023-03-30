Португалия: корзина с нулевым НДС подходит и для веганов

Четверг, 30 Март 2023 Португалия Португалия

Португалия: корзина с нулевым НДС подходит и для веганов

Правительство пока отказывается добавлять продукты в корзину из 44 продуктов, которые будут освобождены от НДС на шесть месяцев.

В ходе дебатов в парламенте 30 марта заместитель государственного секретаря премьер-министра Антониу Мендонса Мендеш еще не ответил на вопрос о том, как будет контролироваться эта мера.

«Корзина соответствует продуктам, которые португальцы чаще всего покупают в супермаркетах, и фигурируют ​​в рекомендациях Главного управления здравоохранения. Это корзина, которая соответствует также и вегетарианской диете», - сказал госсекретарь.

Мендонса Мендеш утверждает, что в корзине «есть 28 продуктов для веганов и что 33 продукта подходят для вегетарианского питания».

В списке, опубликованном правительством, веганам нельзя есть мясо, рыбу и яйца, молочные продукты и масло (16 продуктов); вегетарианцы не употребляют в пищу перечисленные виды мяса и рыбы (11 продуктов).

Законопроект правительства о сдерживании продовольственной инфляции должен быть принят в целом 31 марта. Стороны также должны до конца дня пятницы представить предложения по поправкам к постановлению правительства.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)