Португалия: корзина товаров первой необходимости превысила 200 евро
Стоимость корзины продуктов первой необходимости за последнюю неделю выросла более чем на шесть евро. Цена росла пять недель подряд.
За последнюю неделю цена на корзину основных продуктов выросла более чем на шесть евро, что представляет собой увеличение на 3,46% по сравнению с предыдущей неделей, превысив 200 евро, согласно отчетам Португальской ассоциации защиты потребителей.
Речь идет о мониторинге, проводимом с конца февраля по 63 продуктам первой необходимости, в число которых входят индейка, курица, хек, ставрида, лук, картофель, морковь, бананы, яблоки, апельсины, рис, спагетти, сахар, ветчина, молоко, сыр и масло.
С учетом анализа данных можно увидеть, что цена этой корзины товаров первой необходимости росла пять недель подряд.
Напомним, что INE подтвердила на этой неделе, что инфляция ускорилась на 5,3% в марте этого года, подчеркнув, однако, что эти данные не включают необработанные продукты питания и энергоносители.
За последнюю неделю стоимость корзины увеличилась на 6,83 евро , поднявшись до 201,68 евро по сравнению с 194,92 евро, оцененными 6 апреля.
Обзор указывает, что «мясо и рыба выделяются больше всего» с увеличением на 11,78% и 17,74% соответственно.
В качестве примера ассоциация указывает, что за этот период цены на свежий хек подскочили на 64% (на 4,07 евро больше, чем на предыдущей неделе), цены на кабачки и пшеничные хлопья выросли на 23% (на 0,52 цента больше), а стоимость цельнозернового риса и овсянки выросла на 15% (плюс 0,36 цента).
Напомним, что для противодействия росту цен правительство приняло комплекс мер, начиная от возврата дополнительных средств за топливо и заканчивая поддержкой компаний и физических лиц в покупке газа.