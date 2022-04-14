Португалия: корзина товаров первой необходимости превысила 200 евро

За последнюю неделю цена на корзину основных продуктов выросла более чем на шесть евро, что представляет собой увеличение на 3,46% по сравнению с предыдущей неделей, превысив 200 евро, согласно отчетам Португальской ассоциации защиты потребителей.

Речь идет о мониторинге, проводимом с конца февраля по 63 продуктам первой необходимости, в число которых входят индейка, курица, хек, ставрида, лук, картофель, морковь, бананы, яблоки, апельсины, рис, спагетти, сахар, ветчина, молоко, сыр и масло.

С учетом анализа данных можно увидеть, что цена этой корзины товаров первой необходимости росла пять недель подряд.

Напомним, что INE подтвердила на этой неделе, что инфляция ускорилась на 5,3% в марте этого года, подчеркнув, однако, что эти данные не включают необработанные продукты питания и энергоносители.

За последнюю неделю стоимость корзины увеличилась на 6,83 евро , поднявшись до 201,68 евро по сравнению с 194,92 евро, оцененными 6 апреля.

Обзор указывает, что «мясо и рыба выделяются больше всего» с увеличением на 11,78% и 17,74% соответственно.

В качестве примера ассоциация указывает, что за этот период цены на свежий хек подскочили на 64% (на 4,07 евро больше, чем на предыдущей неделе), цены на кабачки и пшеничные хлопья выросли на 23% (на 0,52 цента больше), а стоимость цельнозернового риса и овсянки выросла на 15% (плюс 0,36 цента).

Напомним, что для противодействия росту цен правительство приняло комплекс мер, начиная от возврата дополнительных средств за топливо и заканчивая поддержкой компаний и физических лиц в покупке газа.