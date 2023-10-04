Португалия: корзина товаров первой необходимости снова подешевела

Среда, 04 Октябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия: корзина товаров первой необходимости снова подешевела

Стоимость потребительской корзины подешевела на 85 центов. Мука для выпечки, спагетти и фасоль выросли больше всего.

По подсчетам Португальской ассоциации защиты потребителей (Deco) , после трех недель роста цена корзины товаров первой необходимости, состоящей из 63 продуктов питания, подешевела на 85 центов и теперь стоит около 217 евро.

Речь идет о мониторинге, проводимом по 63 основным продуктам питания, к которым относятся индейка, курица, хек, ставрида, лук, картофель, морковь, бананы, яблоки, апельсины, рис, спагетти, сахар, ветчина, молоко, сыр, масло и многое другое.

За последнюю неделю, то есть с 27 сентября по эту среду, цена этой корзины упала на 85 центов (0,39%) до 217,01 евро.

Мука для выпечки стала продуктом, который подорожал больше всего на прошлой неделе, подорожав на 15% (24 цента) по сравнению с предыдущей неделей.

Далее следуют спагетти (13%), вареная фасоль (8%), морской лещ, ветчина, окунь и нарезанная индейка (все 7%), а также зерновые хлопья (6%). .

Если сравнить с годом назад (5 октября 2022 года), эта корзина подорожала на 6,18 евро, то есть на 2,93%.

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