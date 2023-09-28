Португалия: корзина товаров первой необходимости стала дороже

Цена набора товаров первой необходимости, состоящей из 63 продуктов питания, снова выросла третью неделю подряд и теперь стоит 217,87 евро.

Таковы результаты расчетов Португальской ассоциации защиты потребителей (Deco).

Речь идет о мониторинге, проводимом по 63 основным продуктам питания (в том числе продуктам, облагаемым нулевым НДС), к которым относятся индейка, курица, хек, ставрида, лук, картофель, морковь, бананы, яблоки, апельсины, рис, спагетти, сахар, ветчина, молоко, сыр, масло и многое другое.

На прошлой неделе больше всего подорожали апельсины - на 17% (30 центов). Далее следуют спиральные макароны (16%), цельнозерновая, рисовая и овсяная крупы (15%), выдержанный сыр (11%), горох глубокой заморозки (10%), хлеб без корочки (9%), оливковое масло первого холодного отжима, морской окунь, рыбные палочки и треска (все 7%).

Если сравнить с годом назад (28 сентября 2022 года), эта корзина подорожала на 7,44 евро.