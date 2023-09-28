Португалия: корзина товаров первой необходимости стала дороже
Deco сообщает, что цена корзины продуктов первой необходимости за последнюю неделю выросла на 1,85 евро, превысив 217 евро.
Цена набора товаров первой необходимости, состоящей из 63 продуктов питания, снова выросла третью неделю подряд и теперь стоит 217,87 евро.
Таковы результаты расчетов Португальской ассоциации защиты потребителей (Deco).
Речь идет о мониторинге, проводимом по 63 основным продуктам питания (в том числе продуктам, облагаемым нулевым НДС), к которым относятся индейка, курица, хек, ставрида, лук, картофель, морковь, бананы, яблоки, апельсины, рис, спагетти, сахар, ветчина, молоко, сыр, масло и многое другое.
На прошлой неделе больше всего подорожали апельсины - на 17% (30 центов). Далее следуют спиральные макароны (16%), цельнозерновая, рисовая и овсяная крупы (15%), выдержанный сыр (11%), горох глубокой заморозки (10%), хлеб без корочки (9%), оливковое масло первого холодного отжима, морской окунь, рыбные палочки и треска (все 7%).
Если сравнить с годом назад (28 сентября 2022 года), эта корзина подорожала на 7,44 евро.