Португалия: корзина товаров первой необходимости стала еще дороже

Пятница, 10 Март 2023 Португалия Португалия

Португалия: корзина товаров первой необходимости стала еще дороже

Корзина ASAE состоит из рыбы, мяса, овощей, фруктов, макарон, риса, оливкового масла, растительного масла, яиц, сахара, молока, хлеба и муки.

Продовольственная корзина, определенная ASAE для расчета динамики цен, увеличилась почти на 29% с 2022 года и до февраля 2023 года, достигнув 96,44 евро.

«В январе 2022 года она стоила 74,90 евро, а сейчас, в феврале - 96,44 евро», - сказал генеральный инспектор Управления продовольственной и экономической безопасности (ASAE) Педро Португал Гашпар, выступая на пресс-конференции в Министерстве экономики и моря в Лиссабоне.

Корзина ASAE состоит из товаров первой необходимости, а именно рыбы, мяса, овощей, фруктов, макаронных изделий, риса, оливкового масла, растительного масла, яиц, сахара, молока, хлеба и муки.

ASAE провело со второй половины 2022 года более 960 инспекционных мероприятий, и сегодня оно начнет новую операцию по всей стране.

1 марта 38 бригад с участием 80 инспекторов Управления продовольственной и экономической безопасности (ASAE) прибыли на места для проверки цен на продукты питания в гипермаркетах и ​​супермаркетах.

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