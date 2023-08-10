Португалия: корзина товаров с нулевым НДС дорожает

После двух недель падения цена корзины товаров первой необходимости -набора продуктов питания, облагаемых нулевым НДС - снова подорожала.

Увеличение составило два евро по сравнению с предыдущей неделей.

Новая цена составила 128,34 евро, по данным Португальской ассоциации защиты прав потребителей (Deco).

Речь идет о мониторинге 41 из 46 продуктов, включая индейку, курицу, ставриду, хека, лук, картофель, морковь, банан, яблоко, апельсин, рис, спагетти, сахар, молоко, сыр и масло, которые с 18 апреля освобождены от НДС после трехстороннего соглашения между правительством, распределением и производством.

За последнюю неделю больше всего подорожал свежий хек, взлетевший на 19% (1,56 евро) по сравнению с предыдущей неделей.

Далее следуют замороженный горох (+12%), брокколи, рис и апельсины (все +6%), ножка индейки и кабачок (оба +5%), треска и красный картофель (+4%) и макароны.