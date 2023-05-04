Португалия: корзина товаров с нулевым НДС заметно подешевела

Цена корзины товаров первой необходимости из набора из 41 продовольственного продукта, на который распространяется «нулевой НДС», с момента вступления меры в силу стала дешевле почти на 6%.

Теперь она составляет 130,63 евро, согласно расчетам Португальской ассоциации защиты прав потребителей Deco.

Что касается продуктов, которые больше всего подешевели с момента вступления в силу, лидируют соленое масло, целая курица и фламандский сыр с падением на 3%. За этим следует 2-процентное падение цен на яблоки Golden и 1-процентное падение цен на брокколи и каролинский рис.

С другой стороны, в тот же период самый большой рост был зафиксирован в отношении жидкого йогурта, цена которого выросла на 12%, за ним следуют тунец в растительном масле (5%), макаронные изделия-спирали (4%) и нарезанный хлеб без корочки (3%).

Только за последнюю неделю, то есть с 26 апреля по 3 мая, корзина с нулевым НДС снизилась на 81 цент, со 131,44 евро до 130,63 евро. И с тех пор, как мера вступила в силу, цена уменьшается еженедельно.