Португалия: Кошта берет на себя четыре обязательства во время Ocean Conference

Среда, 29 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: Кошта берет на себя четыре обязательства во время Ocean Conference

Премьер-министр поставил задачи в отношении энергии волн, классификации национальных морских районов, национальных рыбных запасов и научных знаний.

Премьер взял на себя обязательства классифицировать 30% национальных морских районов к 2030 году, обеспечить, чтобы все национальные рыбные запасы Португалии находились в устойчивых биологических пределах, достичь к 2030 году мощности в десять гигаватт в области возобновляемых источников энергии и удвоить количество стартапов в «голубой экономике», а также количество проектов, поддерживаемых государственными средствами.

Антониу Кошта рассказал об этих обязательствах в своем выступлении в первый день конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по океану, организованной совместно Португалией и Кенией, которая проходит на Altice Arena в Лиссабоне .

В своем выступлении премьер-министр стремился подчеркнуть мысль о том, что, когда речь идет об океанах, научные знания должны быть в центре внимания.

В этом смысле, пользуясь атлантическим расположением Азорских островов, португальское правительство, по словам Антониу Кошты , «продолжит инвестировать в инициативу Воздушного центра как сеть научного сотрудничества между странами и исследовательскими институтами в таких областях, как космос, наблюдения за атмосферой, океанами, климатом и энергией».

«Я надеюсь, что Лиссабон снова станет важной вехой в воссоединении человечества с океанами», - добавил премьер-министр.

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