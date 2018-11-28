Португалия: Кошта борется с коррупцией

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил вчера, выступая в городе Брага о том, что «борьба с коррупцией является одним из главных приоритетов любой демократии», но признал, что «в Португалии нет ресурсов для этой борьбы».

«То, чего не хватает в Португалии, это уже не законодательство. Это - отсутствие ресурсов и растущее распространение коррупции», - подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства выступал в Университете Минью в ходе дискуссии, посвященной трехлетию своего пребывания на посту главы правительства. Вместе с тем он отметил, что у полицейских и судебных органов «в настоящее время есть ресурсы», которых они никогда не имели до «начала борьбы с коррупцией», и упомянул «ряд инструментов», доступных властям, в том числе использование подставных лиц, пишет ru-portugal.com.

Премьер-министр добавил, что ресурсы судебной полиции будут поддержаны, чтобы обеспечить «лучшие условия для ведения этой фундаментальной борьбы». Вопрос по поводу борьбы правительства с коррупцией был поднят студентом Университета Минью