Португалия: Кошта борется с коррупцией

Среда, 28 Ноябрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: Кошта борется с коррупцией

Премьер-министр Антониу Кошта заявил, что у него "нет ресурсов для борьбы с коррупцией".

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил вчера, выступая в городе Брага о том, что  «борьба с коррупцией является одним из главных приоритетов любой демократии», но признал, что «в Португалии нет ресурсов для этой борьбы».

«То, чего не хватает в Португалии, это уже не законодательство.  Это - отсутствие ресурсов и растущее распространение коррупции», - подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства выступал в Университете Минью в ходе дискуссии, посвященной трехлетию своего пребывания на посту главы правительства. Вместе с тем он отметил, что у полицейских и судебных органов «в настоящее время есть ресурсы», которых они никогда не имели до «начала борьбы с коррупцией», и упомянул «ряд инструментов», доступных властям, в том числе использование подставных лиц, пишет ru-portugal.com.

Премьер-министр добавил, что ресурсы судебной полиции будут поддержаны, чтобы обеспечить «лучшие условия для ведения этой фундаментальной борьбы». Вопрос по поводу борьбы правительства с коррупцией был поднят студентом Университета Минью

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