Португалия: Кошта-да-Капарика станет первым пляжем 5G

Вторник, 03 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: Кошта-да-Капарика станет первым пляжем 5G

Новая технология охватит более пяти километров песчаных пляжей Кошта-да-Капарика.

Первый в Португалии пляж с сетью 5G - результат партнерства между Nos и муниципалитетом Алмады. Технология будет контролировать зону для купания, количество купающихся и другие показатели.

Партнерство сделает пляж «безопаснее и умнее» и «предвидит, каким будет пляж будущего» за счет установки «инновационных решений для искусственного интеллекта и видеоаналитики», говорится в заявлении Nos.

Цель состоит в том, чтобы «автоматически обнаруживать аномальные ситуации или события, представляющие риск для безопасности граждан», а после обнаружения инициировать «отправку предупреждений организациям, ответственным за безопасность на пляже», таким как морская полиция, спасатели и местные власти, или «изменять цвета светофоров, регулирующих доступ к пляжу в период пандемии Covid-19».

«Отныне Алмада находится в авангарде технологий с точки зрения защиты сообществ и решений безопасности в контексте туризма, одного из наиболее структурирующих секторов португальского общества », - добавляется в заявлении.

Со своей стороны, президент муниципалитета Алмады Инеш де Медейруш заявляет, что муниципалитет стремится к лучшим инновациям и гарантирует, что это решение «получит более продвинутые функции» в будущем с перспективами «обнаружения сценариев утопления, которые вызовут немедленные оповещения», «идентификации детей или предметов, потерянных на пляже», «мониторинга моря и другие метеорологические индикаторы с помощью автономных дронов»,«обнаружение мусора в море и его сбор роботами».

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