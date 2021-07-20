Португалия: Кошта предсказывает «полное освобождение общества» в конце лета.

Португалия должна достичь группового иммунитета в конце лета, это «очень важный момент для доверия и полного освобождения общества», - говорит Антониу Кошта, который предсказывает, что в этом году в привлечении инвестиций могут быть побиты рекорды.

На церемонии подписания четырех инвестиционных контрактов на общую сумму 141 млн евро в Centro Cultural de Belém в Лиссабоне Антониу Кошта подчеркнул, что все прогнозы указывают на то, что в период с 2021 по 2022 год португальская экономика может вырасти на 9%.

«Это означает, что в настоящий момент, когда с ускорением процесса вакцинации мы можем рассчитывать на конец этого лета как на возможность достичь этого очень важного момента для доверия и полного освобождения общества, которым является групповой иммунитет, - мы уже осуществляем ряд инвестиций, которые обеспечат устойчивый рост португальской экономики, поддержание рабочих мест и создание большего количества рабочих мест лучшего качества в будущем, необходимых для преодоления безработицы, вызванной кризисом», - подчеркнул он.

С другой стороны, премьер-министр отметил, что до сих пор 2019 год был годом, когда страна побила рекорд по прямым иностранным инвестициям.

«Что касается прямых иностранных инвестиций, контракты, уже поддержанные Aicep (Агентство по инвестициям и внешней торговле), уже составляют 92% от стоимости самого лучшего года за всю историю, которым был 2019 год. У нас много работы, у нас все еще есть возможность побить рекорд 2019 года в 2021 году», - предсказал премьер-министр.