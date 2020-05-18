Португалия: Кошта призывает выходить на улицу

Понедельник, 18 Май 2020 Португалия Португалия

Португалия: Кошта призывает выходить на улицу

Премьер-министр Португалии попросил португальцев активнее включаться в общественную жизнь.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта попросил вчера португальцев выйти из дома, вернувшись на улицы, посещая магазины, рестораны и кафе, соблюдая при этом необходимые меры предосторожности. 

«С той же решимостью, с которой мы закрылись на карантин, теперь мы также должны вернуться на улицу, чтобы попытаться возобновить нормальную жизнь сейчас по-новому и с мерами предосторожности, которые мы не можем не иметь», - подчеркнул премьер-министр.

Данное заявление чиновник сделал по время визита в торговый центр Chiado, в котором его сопровождали мэр Лиссабона Фернандо Медина и государственный секретарь по парламентским вопросам Дуарте Кордейру, пишет ТАСС.

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