Португалия: Кошта призывает выходить на улицу

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта попросил вчера португальцев выйти из дома, вернувшись на улицы, посещая магазины, рестораны и кафе, соблюдая при этом необходимые меры предосторожности.

«С той же решимостью, с которой мы закрылись на карантин, теперь мы также должны вернуться на улицу, чтобы попытаться возобновить нормальную жизнь сейчас по-новому и с мерами предосторожности, которые мы не можем не иметь», - подчеркнул премьер-министр.

Данное заявление чиновник сделал по время визита в торговый центр Chiado, в котором его сопровождали мэр Лиссабона Фернандо Медина и государственный секретарь по парламентским вопросам Дуарте Кордейру, пишет ТАСС.