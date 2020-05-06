Португалия: козырьки не заменяют маски!

Орден врачей (OM) и Совет медицинских школ Португалии предупреждают о рисках, связанных с использованием козырьков вместо масок, с точки зрения общественного здравоохранения, и просят правительство изменить законодательство.

В совместном заявлении они считают, что законодательство, опубликованное 1 мая, которое приравнивает маски к козырькам, может поставить под угрозу результаты, полученные до сегодняшнего времени в борьбе с пандемией COVID-19, поскольку козырек «является хорошим защитным элементом для глаз, он обеспечивает некоторую защиту дыхательных путей тем, кто его использует, но не дает защиту другим людям».

Генеральный директор здравоохранения Граса Фрейташ предупредила, что защитные козырьки для лица не должны использоваться без маски, считая, что, несмотря на их пользу, они всегда должны дополняться «барьерным методом, который позволяет прикрывать рот и нос».

OM и Совет португальских медицинских школ напоминают, что нужно носить маску. «Помимо защиты себя, человек защищает другого, и наоборот», и настаивают на том, что «использование козырька не должно обходиться без использования других соответствующих средств индивидуальной защиты, таких как маска».