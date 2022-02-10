Португалия: красавец Sagres уже 60 лет служит стране

NRP Sagres - старейший корабль на службе ВМФ Португалии.

9 февраля исполняется 60 лет с тех пор, как над ним впервые был поднят национальный флаг.

Построенный в 1937 году на гамбургских верфях, корабль стал одним из четырех кораблей, заказанных ВМФ Германии.

После поражения Гитлера во Второй мировой войне суда Германии были переданы победителям. Первоначально корабль забрали США, но, не найдя учреждения, которое могло бы его содержать, в итоге передали Бразилии в качестве компенсации за ущерб, причиненный немецкими подводными лодками бразильским кораблям во время войны.

Лишь позже он был куплен Португалией взамен предыдущего корабля Sagres, который, как ни странно, тоже был «наследством» поражения Германии, но только в Первой мировой войне.

С тех пор Sagres выполнял задачу подготовки будущих португальских мореплавателей.

Капитан учебного корабля Марио Фонте Домингеш подчеркивает, что «чтобы стать хорошим моряком, нужно много времени проводить в море».

Для этого, уверен капитан, Sagres является идеальным учебным кораблем, «поскольку он совершает океанские переходы на малой скорости, и такое длительное пребывание в море способствует формированию духа моряка».

За 60 лет под португальским флагом корабль проплыл 664 722 мили, то есть совершил более 25 кругосветных путешествий, посетив 564 иностранных порта, в настоящее время экипаж состоит из 103 человек.

Сейчас Sagres находится на военно-морской базе в Лиссабоне, проходит техническое обслуживание. Через несколько месяцев он вернется в открытое море и направится в ​​Бразилию, чтобы принять участие в праздновании двухсотлетия независимости страны.