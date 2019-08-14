Португалия: «Краснодар» обыграл «Порту»

Среда, 14 Август 2019 Португалия Португалия

Португалия: «Краснодар» обыграл «Порту»

«Краснодар» вышел в плей-офф отборочного раунда Лиги чемпионов.

ФК «Краснодар» одержал победу со счетом 3:2 над соперниками из «Порту» (Португалия) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча проходила на стадионе «Драгау» в городе Порту 13 августа. Счет открыл полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена на третьей минуте, пишет regnum.ru.

Затем на 14-й минуте гол в ворота португальцев забил нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. Он же отправил мяч в португальские ворота на 34-й минуте.

Только на 57-й минуте нападающий Зе Луиш забил первый мяч за «Порту». Второй на 76-й минуте оформил хавбек Луис Диас.

Напомним, в предыдущем матче между «Краснодаром» и «Порту» российская команда проиграла со счетом 1:0. Теперь же, по итогам встречи 13 августа, «Краснодар» вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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