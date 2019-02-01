Португалия: «красный» уровень опасности из-за гроз и шквалистого ветра

По прогнозам метеорологов Института моря и атмосферы (Instituto Português do Mar e da Amosfera), в центральной и северной части Португалии в ближайшее время ожидаются осадки с шквалистым ветром, грозы, снегопады и подтопления. В ряде округов объвлено штормовое предупреждение. Порывы ветра будут достигать 110 км в час, волны подниматься до 5 метров.

В пятницу, с 12:00 до 19:00, из-за волнений на море сразу в семи округах страны объявлен «красный» уровень тревоги. Наивысший уровень опасности введен в городе Авейру, Браге, Коимбре, Лейрии, Лиссабоне, Порту и Виана-ду-Каштелу.

Метеорологи предупреждают, что из-за сильных ливней и гроз сохраняется вероятность затопления городов. Особенно в тех населенных пунктах, где существует нехватка дренажных систем, а также в исторических городских районах. Также экстренные службы предупреждают о сильном шквалистом ветре, который может повалить деревья.

В связи с этим жителям Португалии и туристам рекомендовано отказаться от водных видов спорта и морских прогулок. Автомобилистов призывают быть осторожными из-за ливней и возможной наледи на дорогах.