Португалия: кражи в магазинах зависят от стоимости жизни

Это привело к тому, что некоторые продукты стали помечать сигнализацией.

Несколько супермаркетов устанавливают сигнализацию на продукты питания, от трески до замороженного лосося, от банок с тунцом до бутылок с оливковым маслом.

Как уверяет генеральный директор Португальской ассоциации дистрибьюторских компаний (APED), эта мера вызвана увеличением числа краж: «Кражи растут, особенно с начала сентября и особенно в крупных городских центрах Лиссабона и Порту», - говорит Гонсало Лобо Хавьер.

Чиновник сообщил, что молоко и консервы являются наиболее похищаемыми продуктами, добавив: «Нет сомнений, что это кражи с целью поесть. Это первый симптом серьезного социального кризиса».

Президент Национальной ассоциации наблюдения и частной охраны Клаудио Феррейра также отмечает, что за последние два-три месяца количество краж значительно увеличилось. Клаудио Феррейра говорит, что люди отчаялись и «прячут пакеты молока или банки с тунцом в сумках и пальто, чтобы поесть или дать детям».

По данным PSP, которая располагает данными за июнь, только за первые шесть месяцев этого года в полицию поступило 452 заявления о кражах в супер- и гипермаркетах, в среднем 2,5 в день.

Если такие темпы сохранятся, количество инцидентов будет на 40% больше, чем в прошлом году, но оно должно быть еще выше, потому что число случаев увеличивается с ростом инфляции. Кроме того, есть много ситуаций, о которых даже не сообщают в полицию.

Гонсало Лобо Хавьер из APED говорит, что необходимо срочно увеличить государственную поддержку семей, и считает, что сети супермаркетов, прибыль которых выросла в последние месяцы, «задумываются о механизмах помощи наиболее нуждающимся людям».