Португалия: кредит семьям взлетел до десятилетнего максимума

Пятница, 27 Январь 2023 Португалия Португалия

Португалия: кредит семьям взлетел до десятилетнего максимума

В конце прошлого года кредиты, предоставленные домохозяйствам, впервые с апреля 2013 года превысили барьер в 121 млрд евро.

Согласно данным Banco de Portugal, в прошлом году банки предоставили семьям кредиты на сумму 121 059 млн евро, что на 4,24% больше, чем в 2021 году.

Это был первый раз с апреля 2013 года, когда барьер в 121 миллиард был преодолен, а также это был самый большой годовой прирост с 2009 года, когда кредиты физическим лицам выросли на 4,71%.

Большая часть кредита, предоставленного семьям в прошлом году, была предназначена для покупки дома: на каждые 100 евро банковского финансирования 83 евро предназначались для покупки дома.

Однако с 2014 года потребительский кредит стал все больше давить на семейный бюджет: если в декабре на него приходилось около 17% от общего объема кредита для семьи, то в 2014 году он составлял чуть более 10%.

Необходимо вернуться в декабрь 1997 года, чтобы найти число той же величины, что и число, зарегистрированное в конце прошлого года. 25 лет назад потребительский кредит составлял 17,2% от общего объема кредитов, предоставляемых банками семьям.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)