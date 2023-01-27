Португалия: кредит семьям взлетел до десятилетнего максимума

Согласно данным Banco de Portugal, в прошлом году банки предоставили семьям кредиты на сумму 121 059 млн евро, что на 4,24% больше, чем в 2021 году.

Это был первый раз с апреля 2013 года, когда барьер в 121 миллиард был преодолен, а также это был самый большой годовой прирост с 2009 года, когда кредиты физическим лицам выросли на 4,71%.

Большая часть кредита, предоставленного семьям в прошлом году, была предназначена для покупки дома: на каждые 100 евро банковского финансирования 83 евро предназначались для покупки дома.

Однако с 2014 года потребительский кредит стал все больше давить на семейный бюджет: если в декабре на него приходилось около 17% от общего объема кредита для семьи, то в 2014 году он составлял чуть более 10%.

Необходимо вернуться в декабрь 1997 года, чтобы найти число той же величины, что и число, зарегистрированное в конце прошлого года. 25 лет назад потребительский кредит составлял 17,2% от общего объема кредитов, предоставляемых банками семьям.