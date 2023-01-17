Португалия: кредитные условия можно пересмотреть

Вторник, 17 Январь 2023 Португалия Португалия

Португалия: кредитные условия можно пересмотреть

Banco de Portugal гарантирует, что тот, кто пересматривает условия кредита, не будет ущемлен в правах.

Контракт, пересмотренный в соответствии с новым режимом PARI, будет характеризоваться как «регулярный пересмотр», не отличающийся от других кредитных контрактов, условия которого были пересмотрены по причинам, не связанным с финансовыми трудностями.

Клиенты банка, которые пересматривают договоры жилищного кредита, не будут отмечены Банком Португалии. Гарантия дается самим банковским надзором после заявлений Деко.

«Контракты пересмотрены в соответствии с новым режимом Плана действий по риску дефолта (PARI), определенным декретом-законом, который позволяет банкам идентифицировать вас», - поясняет Banco de Portugal.

Пересмотренный договор в рамках нового режима PARI будет характеризоваться как «обычный пересмотр», не отличающийся от других перезаключенных кредитных договоров по причинам, не связанным с финансовыми трудностями, например, в результате улучшения договорных условий в связи с большей переговорной силой клиента.

Таким образом, надзорный орган во главе с Марио Сентено отвечает на жалобу Деку о том, что некоторые банки будут отговаривать клиентов от использования переходного режима, который позволяет им пересматривать кредит. Аргументом может быть то, что эта ситуация оставит их «отмеченными» Банком Португалии.

Новый режим, созданный в конце прошлого года и который будет действовать весь этот год, включает в себя несколько решений по реструктуризации кредитов на покупку жилья.

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