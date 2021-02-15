Португалия: кредитов выдается все меньше

Потребительский рынок обрушился в конце прошлого года. В декабре было выдано кредитов всего на 470,8 млн евро.

По сравнению с ноябрем падение составило почти 35 млн евро, но по сравнению с декабрем 2019 года, до пандемии, падение еще заметнее: более 200 млн евро. Кредиты сократились почти на 30%.

Из выданных 470,8 млн евро 212 млн пошли на покупку автомобилей, новых и подержанных. Потребительские кредиты на различные цели упали с 200 до 175 миллионов. Суммы по кредитным картам также сократились, примерно на 20 миллионов.

По данным Banco de Portugal, всего за 2020 год было предоставлено кредитов на 5,8 млрд евро, что является самой низкой суммой с 2015 года.