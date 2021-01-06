Португалия: кредитование семей снова растет

Общий объем кредитов домохозяйствам продолжал расти в ноябре прошлого года, достигнув пика с сентября 2015 года, при этом жилищные кредиты составили самый высокий показатель с октября 2016 года, как сообщил Banco de Portugal.

По данным Banco de Portugal, объем кредитов, предоставленных банками физическим лицам, на конец ноября 2020 года составил 120 415,5 млн евро, что превышает 120 041,5 млн евро в октябре и 118 836 млн евро в ноября 2019 года.

Необходимо вернуться к сентябрю 2015 года, чтобы увидеть более высокий «запас» кредитов физическим лицам, который в этом месяце достиг 120 603,8 миллиона евро.

В потребительском кредитовании тенденция была противоположной: данные за ноябрь указывают на «запас» в размере 19 059 млн евро, что ниже уровня октября (19 277,5 млн евро), но выше того же месяца 2019 года (18 499,3 млн евро).

Ссуды на прочие цели в ноябре составили 6 606,8 млн евро, что на 80,2 млн евро больше, чем в октябре, но ниже 6 951,7 млн евро в ноябре прошлого года.