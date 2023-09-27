Португалия: кредиты на покупку жилья падают уже восемь месяцев

Портфель ипотечных кредитов сокращается уже восемь месяцев подряд.

С начала года объем ипотечных кредитов португальских банков уже сократился более чем на один миллиард евро.

Ипотечные кредиты на конец августа составили 99,2 миллиарда евро, что на 137 миллионов меньше, чем в предыдущем месяце. Это самое низкое значение с июня прошлого года.

Тенденция сокращения объема жилищного кредитования началась еще в начале года и до сих пор не прекратилась. Это связано с увеличением досрочных погашений и замедлением спроса на жилищные кредиты , поясняет Банк Португалии.

Семьи ищут меньше кредитов для покупки дома, а те, у кого уже есть кредит, ускоряют выплаты банкам, чтобы смягчить последствия роста процентных ставок.

Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам достигла 4,24% в июле, что является самым высоким показателем за более чем десятилетие.

Что касается потребительского кредитования, портфель банков в августе стабилизировался на уровне 20,9 млрд евро.