Португалия: кредиты на покупку жилья падают уже восемь месяцев
Портфель ипотечных кредитов португальских банков с начала года сократился более чем на миллиард евро.
Портфель ипотечных кредитов сокращается уже восемь месяцев подряд.
С начала года объем ипотечных кредитов португальских банков уже сократился более чем на один миллиард евро.
Ипотечные кредиты на конец августа составили 99,2 миллиарда евро, что на 137 миллионов меньше, чем в предыдущем месяце. Это самое низкое значение с июня прошлого года.
Тенденция сокращения объема жилищного кредитования началась еще в начале года и до сих пор не прекратилась. Это связано с увеличением досрочных погашений и замедлением спроса на жилищные кредиты , поясняет Банк Португалии.
Семьи ищут меньше кредитов для покупки дома, а те, у кого уже есть кредит, ускоряют выплаты банкам, чтобы смягчить последствия роста процентных ставок.
Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам достигла 4,24% в июле, что является самым высоким показателем за более чем десятилетие.
Что касается потребительского кредитования, портфель банков в августе стабилизировался на уровне 20,9 млрд евро.