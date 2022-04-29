Португалия: кредиты на покупку жилья показали резкий рост

Процентные ставки по ипотечным кредитам падают уже четыре месяца, и португальцы рассматривают этот сценарий как возможность.

По данным Банка Португалии (BdP), на конец марта было выдано кредитов на покупку дома на сумму 97,9 млрд евро, что почти на 5% больше, чем в прошлом году.

Учреждение, возглавляемое Мариу Сентену, заявляет, что это самый большой рост с октября 2008 года.

В свою очередь, общая сумма потребительских кредитов составила 19,9 млрд евро, также увеличившись на 4,8%.

Что касается кредитов, предоставленных предприятиям, то на конец марта банки выдали кредитов на сумму 76,2 млрд евро, что на 3,3% больше, чем в прошлом году.

«С марта 2021 года кредиты, предоставленные компаниям, зафиксировали тенденцию к замедлению», - говорится в сообщении BdP.