Португалия: Криштиану может завершить карьеру в «Ювентусе»

Известный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, оценил вероятностью завершения карьеры своим подопечным в стане итальянского клуба.

«Завершить карьеру в «Ювентусе»? Да, Роналду может сделать это. Он подписал контракт. Криштиану счастлив в клубе и работает с прекрасным тренером», — приводит слова Мендеша championat.com.

Роналду защищает цвета «Ювентуса» с 2018 года. Ранее он выступал за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг», воспитанником которого является.

В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 9 голов (3 – с пенальти) и 1 результативную передачу.