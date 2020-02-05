Португалия: Криштиану Роналду исполнилось 35

За свою карьеру форвард успел поиграть за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус», в составе которых становился неоднократным победителем национальных чемпионатов, а также пятикратным триумфатором Лиги чемпионов. В 2016 году нападающий завоевал свой первый трофей на уровне сборных, став чемпионом Европы в составе Португалии, пишет russian.rt.com.