Португалия: Криштиану Роналду исполнилось 35

Среда, 05 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: Криштиану Роналду исполнилось 35

В среду, 5 февраля, исполняется 35 лет одному из самых титулованных футболистов XXI века, пятикратному обладателю «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

За свою карьеру форвард успел поиграть за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус», в составе которых становился неоднократным победителем национальных чемпионатов, а также пятикратным триумфатором Лиги чемпионов. В 2016 году нападающий завоевал свой первый трофей на уровне сборных, став чемпионом Европы в составе Португалии, пишет russian.rt.com.

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