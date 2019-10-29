Португалия: Криштиану Роналду провел выходные в поисках грибов

Вторник, 29 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Криштиану Роналду провел выходные в поисках грибов

Футболист попробовал себя в роли охотника за трюфелями в компании с невестой Джорджиной.

Чемпион Португалии, нападающий итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду, провел выходные в поисках белых трюфелей на холмах Ланге. Футболист со своей возлюбленной Джорджиной Родригес, которые год назад переехали из Испании в Италию и активно приобщаются к местной культуре, пишет inc-news.ru.

Вооружившись лопатами и помощью четвероногих друзей с острым нюхом, они отправились прямиком в один из лесов на северо-западе страны.

Невеста Роналду Джорджина Родригес опубликовала в Инстаграм фотографии с Криштиану и друзьями в лесах около Альбы - все они держат в руках типичную палку для охоты на трюфелей и двух собак на поводках.

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