Португалия: Криштиану Роналду сменил прическу

Понедельник, 30 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Криштиану Роналду сменил прическу

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду пришел на церемонию Globe Soccer Awards с необычной укладкой волос.

Журналисты обратили внимание, что на голове 34-летнего нападающего появилась небольшая косичка. Издание подчеркнуло, что Роналду отращивал волосы последнее время и выходил на поле со специальным аксессуаром, придерживающим шевелюру.

29 декабря на мероприятии в Дубае португальского футболиста наградили как лучшего игрока 2019 года, пишет iz.ru.

Тогда же Роналду рассказал о своих планах после ухода из футбола, подчеркнув, что стремится пробовать всё новое.

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