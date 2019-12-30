Португалия: Криштиану Роналду сменил прическу

Журналисты обратили внимание, что на голове 34-летнего нападающего появилась небольшая косичка. Издание подчеркнуло, что Роналду отращивал волосы последнее время и выходил на поле со специальным аксессуаром, придерживающим шевелюру.

29 декабря на мероприятии в Дубае португальского футболиста наградили как лучшего игрока 2019 года, пишет iz.ru.

Тогда же Роналду рассказал о своих планах после ухода из футбола, подчеркнув, что стремится пробовать всё новое.