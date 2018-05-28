Португалия: «Кристалл» победил «Салгейруш 08»
«Кристалл» победил «Салгейруш 08» в матче турнира по пляжному футболу в Португалии.
Санкт-петербургский «Кристалл» взял верх над португальским клубом «Салгейруш 08» в рамках Кубка Назаре, который проходит в Португалии.
Встреча группы С, состоявшаяся в пятницу, завершилась со счетом 10:1 в пользу российской команды, пишет РИА Новости.
В матче группы В саратовская «Дельта» одолела испанский клуб «Плайас де Сан-Хавьер» - 2:1.
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