Португалия: «Кристалл» победил «Салгейруш 08»

Санкт-петербургский «Кристалл» взял верх над португальским клубом «Салгейруш 08» в рамках Кубка Назаре, который проходит в Португалии.

Встреча группы С, состоявшаяся в пятницу, завершилась со счетом 10:1 в пользу российской команды, пишет РИА Новости.

В матче группы В саратовская «Дельта» одолела испанский клуб «Плайас де Сан-Хавьер» - 2:1.