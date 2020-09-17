Португалия: круизы под запретом до конца сентября

Запрет касается высадки и посадки пассажиров и экипажей круизных судов в национальных портах из-за пандемии covid-19.

В приказе, подписанном министрами национальной обороны, внутренних дел и здравоохранения и помощником государственного секретаря и по связям с общественностью, говорится, что «круизным судам разрешается причаливать к национальным портам для снабжения, обслуживания и ожидания, если на борту нет пассажиров, только минимальный экипаж».

Не исключается, что после 30 сентября запрет может быть продлен снова в зависимости от эпидемиологической ситуации в Португалии.