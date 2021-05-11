Португалия - крупнейший потребитель вина в мире

Европейцы хранят многовековую историю вина в своей ДНК. Для них вино - это гораздо больше, чем напиток, это часть культуры и традиций.

Бокал вина за обедом - это норма повседневной жизни, в том числе и во время обеда в будние дни. Для европейца вино - это еда, напиток, которым нужно делиться и употреблять в умеренных количествах.

Возможно, это объясняет, почему потребление вина в Европе настолько выше среднего. Согласно отчету Международной организации винограда и вина (OIV) 2020, опубликованному в апреле, Португалия снова стала страной с самым высоким потреблением вин на душу населения в мире.

Согласно данным, каждый португалец потреблял 51,9 литра вина в год, что эквивалентно примерно 69 бутылкам объемом 750 мл. Сразу за ними граждане Италии с 46,6 литрами, а на третьем месте граждане Франции с 46 литрами.

OIV - это международная организация, основанная в 2001 году, которая заменила Office International de la Vigne et du Vin , основанный в 1958 году. Это чрезвычайно уважаемый во всем мире институт, он ежегодно предоставляет обзор вин, соответствующих параметрам мирового рынка. Вот несколько фактов для примера.

В тройку крупнейших производителей вина в мире входят Италия, Франция и Испания. Португалия находится на 11 месте.

Шесть стран представляют 56% площадей, засаженных виноградными лозами в мире: Испания, Франция, Китай, Италия, Турция и США. Португалия находится на 9 месте, что является отличным положением с учетом размеров страны.

Мировое производство вина в 2020 году составило около 260 миллионов гектолитров, при этом Португалия произвела 6,4 млн гектолитров.

Что касается объема экспорта, Португалия выросла на 5% в 2020 году, доведя экспорт до 3,1 млн гектолитров.