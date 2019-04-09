Португалия: кто чаще всего звонит в SEF

Всего сотрудники «горячей линии» ответили на 139 776 тысяч звонков.

Справочный телефонный центр миграционной службы SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) подвел итоги работы за первый квартал 2019 года. За это время специалисты «горячей линии» ответили на 139 776 тысяч звонков. Об этом пишет новостное агентство Lusa.

Лидерами по числу обращений стали бразильцы. От граждан этой страны в справочном центре получили 30513 звонков. Бразильцы также лидируют и по количеству вновь прибывших иммигрантов. По официальным данным, в 2017 году их было 11 574 человека, в 2016 году — 7059.

Напомним, 17 декабря руководство SEF увеличило штат вдвое, также были добавлены часы работы информационного центра. Теперь он работает с 8 утра до 8 вечера. Также увеличилось количество сотрудников колл-центра.

Телефонный номер информационного центра для иммигрантов - 808202653 и 80896269. В колл-центре работают 50 сотрудников. Они говорят на 22 языках. Среди них - арабский, креольский, испанский, французский, грузинский, хинди, фарси, русский, турецкий, украинский и узбекский. На данный момент через эту службу SEF зарегистрированы 277 тысяч записей к инспекторам во всех отделениях страны.