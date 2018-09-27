Португалия: кто кого соблазнил

Тогда два сотрудника дискотеки в Гайе, бармен и портье, изнасиловали 26-летнюю девушку в уборной, когда она была без сознания, поскольку выпила лишнего.

Суд приговорил ответчиков к четырем с половиной годам тюремного заключения - условно.

Государственная прокуратура сочла наказание слишком мягким и обжаловала решение в Апелляционном суде (АС) Порту, который, однако, согласился с вердиктом суда первой инстанции и счел, что «действительное исполнение наказания не оправдано.

«Обвиняемые совершили действия посреди ночи с большим количеством выпивки, в обстановке взаимного соблазнения, случайно, а не преднамеренно», - говорится в документе АС.

Подсудимые, в возрасте 25 и 39 лет, находились под стражей в КПЗ с февраля по июнь 2017 года, затем до суда были отправлены под домашний арест с электронным браслетом. Они обвинялись в «сексуальном насилии по отношению к лицу, неспособному к сопротивлению». Уголовное наказание за этот виде преступления составляет от двух до десяти лет тюрьмы.

Прокуратура отметила, что обвиняемые не продемонстрировали никакого раскаяния. А также подчеркнула, оба обвиняемых являются сотрудниками ночного клуба, и ожидается, что они будут защищать своих клиентов, вместо того, чтобы пользоваться им состоянием, в данном случае - в связи «избыткомалкоголя».

Однако эти аспекты были проигнорированы обоими судами.