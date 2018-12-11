Португалия: кто мои родители

Теперь документы переданы на обсуждение в комитет здравоохранения.

Таким образом, после тупиковой ситуации, созданной решением Конституционного суда в апреле с.г., депутаты теперь дали зеленый свет положению, чтобы люди, рожденные с использованием донорского материала, могли узнать свое происхождение.

Президент Португальского общества репродуктивной медицины (SPMR) и руководитель отделения репродуктивной медицины Больничного и Университетского центра Коимбры (CHUC) Тереза Алмейда Сантуш полагает, что возможность узнать личность доноров не станет проблемой для тех, кто пользуется их услугами. «Я убеждена, что подавляющее большинство людей, которые прибегают к донорским гаметам (половым клеткам), продолжат это делать, независимо от того, гарантируется анонимность или нет».

Обеспокоенность вызывают, скорее, сами доноры: «Конечно, будет меньше доноров, по крайней мере, на начальном этапе, как это произошло в других странах. Однако, по моему опыту в CHUC, доноры, которые уже находятся в процессе пожертвования гаметов и кому мы сказали, что в течение этого переходного периода анонимность не может быть гарантирована, не пожелали отказаться от донорства», - поясняет Тереза Алмейда Сантуш.

Кроме того, напоминает руководитель SPMR, «человек сможет узнать личность донора только в том случае, если родители сами сообщат, что они в свое время прибегли к донорству».