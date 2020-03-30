Португалия: кто может получить отсрочку на выплату кредитов

Данный финансовый механизм призван облегчить бремя физических лиц и предприятий в результате негативного экономического воздействия пандемии Covid-19.

1. КАКИЕ ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬ МОРАТОРИЙ

Кредитные учреждения (банки), финансовые кредитные компании, инвестиционные компании, финансовые лизинговые компании, факторинговые компании и компании взаимной гарантии, а также филиалы кредитных организаций и финансовых учреждений, действующих в Португалии.

2. КТО МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОРАТОРИЕМ

А) Физические лица, проживающие в Португалии:

- которые имеют кредит на собственное постоянное жилье (habitação própria permanente);

- которые находятся в ситуации профилактической изоляции или болезни или оказывают помощь детям или внукам;

- которые столкнулись с сокращением обычного рабочего периода или приостановлением трудового договора из-за делового экономического кризиса;

- которые являются безработными и зарегистрированы в Институте занятости и профессиональной подготовки (IEFP);

- самозанятые работники, имеющие право на чрезвычайную поддержку в связи со снижением экономической активности (apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente);

- работники организаций, которые были закрыты, по постановлению правительства, в течение периода чрезвычайного положения.

Кроме того, физические лица не должны иметь, на 18 марта 2020 г., задолженности перед банками или неосуществленных денежных выплат на срок более 90 дней, а также долгов и иных нарушений перед Налогово-таможенной службой (Autoridade Tributária e Aduaneira) - в просторечии - «Финансами» и Службой социального страхования (Segurança Social).

Б) Микропредприятия, малые и средние предприятия, имеющие зарегистрированный офис в Португалии и осуществляющие свою экономическую деятельность в этой стране, которые:

- на 18 марта 2020 г. не имели задолженности перед банками или неосуществленных денежных выплат на срок более 90 дней;

- не находятся в ситуации банкротства, приостановления или переуступки платежей;

- не имеют долгов и иных нарушений перед «Финансами» и Segurança Social.

3. КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МОРАТОРИЙ

А) Запрет на полное или частичное аннулирование предоставленных кредитных линий и займов в течение периода действия меры (до 30 сентября 2020 г.);

Б) продление на срок, равный сроку данной меры (6 месяцев), всех кредитов с выплатой капитала в конце срока действия контракта, действующих на дату вступления в силу данного Декрета-закона (27 марта 2020 г.);

В) приостановление в отношении кредитов с частичным погашением капитала или с частичными денежными выплатами в течение периода действия меры.

4. В ЧЕМ СУТЬ МОРАТОРИЯ ПО КРЕДИТУ НА СОБСТВЕННОЕ ПОСТОЯННОЕ ЖИЛЬЕ

Мораторий позволяет приостановить выплату ежемесячных платежей в течение 6 месяцев, с 1 апреля по 30 сентября 2020 г. В течение этого периода бенефициары освобождаются от амортизации непогашенного капитала (тела кредита), а также выплаты процентов (juros) по кредиту. Амортизация капитала и выплата процентов возобновляются с 1 октября 2020 г., при этом общий срок действия кредита продлевается, соответственно, на 6 месяцев. То есть если первоначально срок выплаты кредита заканчивался в декабре 2030 г., то после использования моратория он завершится в июне 2031 года.

Еще раз подчеркнем, что мораторий распространяется только на кредиты на постоянное собственное жилье, т.е. исключительно на primeira habitação. Т.е. , к примеру, на загородный дачный дом или жилье, сдаваемое в аренду, льгота не распространяется.

5. ВОЗМОЖЕН ЛИ МОРАТОРИЙ НА ДРУГИЕ КРЕДИТЫ, К ПРИМЕРУ, АВТОКРЕДИТЫ

Декрет-закон n.º 10-J/2020 предусматривает обязательный мораторий (для вышеуказанных категорий клиентов) на кредиты на собственное постоянное жилье, однако предоставляет банкам свободу ввести его и на все остальные кредиты, к примеру, автокредиты. Пока что такое решение приняли банки BPI и Santander. Так, BPI объявил о том, что распространит мораторий на капитал по ипотечным кредитам на всех своих клиентов (предприятия и физические лица) с урегулированной ситуацией, которые не охвачены «государственным»

мораторием, а также на персональные кредиты и автокредиты с шестимесячным льготным периодом (carência de capital) - по просьбе клиентов, ситуация которых урегулирована.

Кроме того, BPI окажет семьям иную поддержку, в том числе «увеличение предварительно одобренных кредитных линий», «упрощение базовых дистанционных транзакций», предлагая 6 бесплатных месяцев для новых подписок на базовый пакет услуг, который включает в себя все услуги, необходимые для осуществления транзакций из дома.

6. МОГУТ ЛИ БАНКИ ПРОДЛИТЬ МОРАТОРИЙ

Да, по своему усмотрению банки могут продлить льготный шестимесячный период, к примеру, до 12 месяцев, особенно в случае кредитования компаний. Такую готовность на сегодняшний день выразили CGD, BPI, Santander, Bankinter.

7. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОРАТОРИЕМ

Необходимо подать в финансовое учреждение - лично либо электронным способом - заявление о присоединении к применению моратория (declaração de adesão à aplicação da moratória). В случае физических лиц и индивидуальных предпринимателей данное заявление должно быть подписано заемщиком, а в случае компаний и частных учреждений социальной солидарности, а также некоммерческих ассоциаций и других субъектов социальной экономики – их законными представителями.

К заявлению следует приложить документы, подтверждающие отсутствие долгов и иных нарушений перед «Финансами» (situação tributária regularizada) и Segurança Social (situação contributiva regularizada). Для быстроты и удобства их можно бесплатно скачать с сайтов этих организаций.

- Для получения справки из «Финансов» следует зайти в Личный кабинет и последовательно выбрать в меню опции Todos os serviços; Documentos e Certidões; Certidões; Pedir Certidão; Certidão de dívida e não dívida.

- Для получения справки из Segurança Social следует зайти в Личный кабинет и последовательно выбрать в меню опции Conta-corrente; Situação contributiva; Obter Declaração de Situação Contributiva.

8. ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ФИНАНСОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОЛЖНО ДАТЬ ОТВЕТ

Финансовое учреждение должно вынести решение о примении шестимесячного моратория в течение максимум 5 рабочих дней после получения заявления и всех сопровождающих документов. При этом мораторий, при положительном решении, вступает в силу со дня подачи заявления.

В то же время, если финансовое учреждение выявит, что физические лица или компании не выполняют условия, установленные для возможности воспользоваться предусмотренными мерами, оно должно сообщить об этом факте в течение максимум 3 рабочих дней тем же способом, которым подано заявление.