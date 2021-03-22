Португалия: кто окажется на улице на Пасху, будет наказан полицией

В минувшие выходные власти задержали 18 человек за нарушение ограничений, особенно запрета на передвижение между муниципалитетами.

Полиция гарантирует, что те, кто будет ходить по улице в пасхальные дни, будут проверены и, вероятно, оштрафованы. Ожидается, что с улучшением погоды будет больше желающих посещать места для отдыха, и, следовательно, у полиции не будет недостатка в объектах внимания.

«Все, кто находится на улице, будут под присмотром. PSP будет следить за набережными, зонами отдыха», - говорит комиссар Рита Энрикеш.

Подводя итоги прошедших выходных, Рита Энрикеш сообщила: «Были некоторые несоблюдения ограничений на передвижение между муниципалитетами. Мы произвели 18 задержаний в связи с этим аспектом и зафиксировали 345 административных правонарушений. На национальном уровне было проведено 300 операций».

С пятницы 26 марта движение между муниципалитетами будет запрещено, ограничение продлится до 5 апреля.