Португалия: кто ответит за смерть украинца

Как заявила судья Апелляционного суда Анабела Кабрал Феррейра, «по итогам расследования обстоятельств смерти гражданина Украины Игоря Гоменюка, произошедшей в марте с.г. в Международном аэропорту Лиссабона, против сотрудников SEF было возбуждено еще восемь дисциплинарных процессов».

Напомним, что ранее приказом министра внутренних дел Эдуарду Кабрита от 30 марта с.г. были возбуждены шесть дисциплинарных производств в отношении директора и заместителя директора Лиссабонского пограничного управления (Fronteiras de Lisboa) SEF, координатора Пространства, приравненного к Центру временного размещения (Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária, EECIT), а также троих инспекторов SEF, которые с 30 марта находятся под домашним арестом и подозреваются в совершении убийства 40-летнего гражданина Украины Игоря Гоменюка. Как заявил тогда глава МВД, «в этом деле имели место грубая халатность и очень серьезное сокрытие фактов».

Тогда же, 30 марта, Эдуарду Кабрита приказал IGAI начать расследование в Лиссабонском пограничном управлении SEF в Международном аэропорту Лиссабона, в частности, относительно работы EECIT в данном аэропорту, где, как указывают факты, погиб украинец.

Напомним, что предполагаемое убийство Игоря Гоменюка было совершено на территории Центра временного размещения в Международном аэропорту Лиссабона 12 марта после того, как потерпевший, якобы, «устроил беспорядки на месте и попытался незаконно проникнуть в Португалию». (Игорю отказали во въезде в Португалию, несмотря на наличие туристической визы.)

Уголовная полиция (PJ) называет «предполагаемыми ответственными за смерть» украинца троих инспекторов SEF. Спустя шесть месяцев их пребывания под домашним арестом, 30 сентября, Прокуратура (Ministério Público, MP) выдвинула против них официальные обвинения в умышленном убийстве гражданина Украины, которые переданы в суд. (Двоим из инспекторов SEF также предъявлены обвинения во владении запрещенным оружием.) В случае признания виновными сотрудникам SEF грозит максимальный срок тюремного заключения в Португалии - 25 лет.

Украинец находился в одиночестве в помещении для задержанных с рейса в Стамбул. Медицинские заключения подтвердили, что Игорь погиб из-за серьезных травм головы, туловища и конечностей, полученных в результате жестокого избиения. «Они оставили потерпевшего лежать лицом вниз в наручниках и с перевязанными ногами», - говорится в обвинении MP. - Есть веские признаки того, что агенты SEF надели наручники на жертву и наносили удары руками и ногами. Уже когда потерпевший оказался ничком на полу, обвиняемые продолжали наносить удары по телу дубинкой, ногами и руками, а затем покинули место».

Добавим, что ранее дело о смерти Игоря Гоменюка привело к отставке директора и заместителя директора Fronteiras de Lisboa в Международном аэропорту Лиссабона, инициированной директором SEF Кристиной Гатойш.

В свою очередь, EECIT в аэропорту Лиссабона с апреля месяца закрыт на ремонтные работы.