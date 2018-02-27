Португалия: кто представит Армению на «Евровидении»

Вторник, 27 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: кто представит Армению на «Евровидении»

Севак Ханагян является участником известного российского шоу «Голос».

Сегодня стало ясно, что представлять Армению на «Евровидение» будет именно он. С помощью международного жюри и выбора телезрителей, практически единогласно удалось выбрать самого достойного представителя для музыкального конкурса мирового масштаба.  

Севак в ходе отборочного этапа смог обойти 10 сольных исполнителей и 10 групп- cоперников. Ханягян на «Евровидение-2018» выступит с композицией «Ками», что в переводе на русский - «Ветер». Помимо участия на шоу «Голос», мужчина в 2016 году смог одержать победу на украинском проекте X-Factor, а также в 2015 году попробовал свои силы на российском шоу «Главная сцена». Сама же Армения участвует на международном конкурсе с 2006 года, пишет vladtime.ru.

Представителям страны максимум удавалось занять 4-ое место. Первой удалось добиться такого результата смогла певица Сирушо, а через 6 лет повторить достигнутое получилось у исполнителя Аврама Саркисян, он же Аврам МР3.

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