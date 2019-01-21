Португалия: кто скупает дорогие квартиры

Причем не только в Лиссабоне и Алгарве. Порту также подогревает аппетиты инвесторов - благодаря известности, которую город завоевывает во всем мире.

При этом наибольшим спросом элитные дома и квартиры пользуются у граждан Бразилии.

«Бразильцы в настоящее время наиболее активны в поисках элитной недвижимости, - заявил Мигел Пуассон, генеральный директор Sotheby's Portugal, ведущего агентства в секторе элитной недвижимости. - И мы являемся свидетелями интереса со стороны американцы и индийцев,которые будут очень важны для сектора в будущем».

Мысль о переезде все чаще возникает у бразильцев в связи со сложной экономической ситуацией и постоянным отсутствием безопасности на родине. Их выбор в пользу Португалии продиктован общностью языка и близкой культуры, а также безопасностью и статусом европейской страны.

Во второй половине 2018 года Louvre Properties (компания-промоутер, специализирующаяся на реабилитации недвижимости для рынка премиум) зафиксировала сильный рост количества бразильских покупателей, которые составили порядка 70% от общего числа клиентов-иностранцев. Чтобы жить в Португалии - бразильцы готовы заплатить за недвижимость до 900 тыс. евро.

Как рассказал директор Louvre Properties Аугушту де Меллу, «совсем недавно были выставлены девять предпродажных квартир в районе Авенида да Либердаде (Лиссабон), и семь из них уже зарезервированы. Потенциальные покупатели - бразильцы, немцы и норвежцы».

Тем не менее, согласно отчетам Sotheby's, французы продолжают лидировать в покупке элитной недвижимости в Португалии, далее следуют англичане. И фокусирует внимание. Алгарве - этот регион продолжает вызывать интерес иностранцев и особенно англичан в результате Brexit и девальвации фунта. «Британцы хотят инвестировать в безопасную валюту, поскольку существует большой страх резкой девальвации фунта», - заявляет Аугушту де Меллу.

ПОЗИТИВНЫЙ БАЛАНС

По словам Мигела Пуассона, «Sotheby's зарегистрировало в Португалии очень положительный год, и, по оценкам, завершит его с продажами на сумму около 300 млн евро, что означает увеличение на 11% по сравнению с 2017 годом. Было продано больше домов и квартир, но цены на недвижимость также выросли, средняя стоимость операций с недвижимостью в этом году составила 900 тыс. евро».

ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИЦИИ

Как заявил Мигел Пуассон, «в настоящее время португальцы снова стали вкладывать свои сбережения в приобретение второго дома - после «движения» за продажу, которое наблюдалось в первые годы кризиса». «В период отутствия альтернативы финансовым инвестициям с очень высокой доходностью недвижимость является безопасным убежищем для португальских семей высшего класса, а также для частных и институциональных инвесторов», - в то время как «нет альтернативы финансовым инвестициям с очень высокими доходами», - поясняет глава Sotheby's Portugal.