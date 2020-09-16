Португалия: купайся, но только не на пляже Сан-Педру-ду-Эшторил

Среда, 16 Сентябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: купайся, но только не на пляже Сан-Педру-ду-Эшторил

16 сентября на пляже запретили купаться после анализа качества воды, проведенного Агентством по охране окружающей среды Португалии.

Капитан порта Кашкайш приказал поднять 16 сентября «красный флаг, запрещающий вход в воду» на пляже Сан-Педру-ду-Эшторил, потому что «микробиологические показатели воды оказались выше контрольных параметров, что сделало ее непригодной для купания».

Португальское агентство по окружающей среде будет продолжать выполнять мониторинг качества воды.

Как только анализ покажет, что значения находятся в пределах нормы, запрет будет снят.

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