Португалия: купайся, но только не на пляже Сан-Педру-ду-Эшторил

Капитан порта Кашкайш приказал поднять 16 сентября «красный флаг, запрещающий вход в воду» на пляже Сан-Педру-ду-Эшторил, потому что «микробиологические показатели воды оказались выше контрольных параметров, что сделало ее непригодной для купания».

Португальское агентство по окружающей среде будет продолжать выполнять мониторинг качества воды.

Как только анализ покажет, что значения находятся в пределах нормы, запрет будет снят.