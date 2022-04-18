Португалия: купайтесь с осторожностью!

Понедельник, 18 Апрель 2022 Португалия Португалия

Португалия: купайтесь с осторожностью!

Федерация спасателей предупреждает о «высоком риске утонуть».

Португальская федерация спасателей (FEPONS) предупредила о риске утонуть, отметив, что с начала года в водной среде Португалии погибло 29 человек.

Это является худшим показателем за последние четыре года.

В заявлении, озаглавленном «Пасха несет с собой высокую опасность утопления, и муниципалитеты должны действовать», FEPONS заявляет, что «высокие температуры привели к нескольким спасенным и утонувшим по всей стране».

«В то время, когда на португальских пляжах до сих пор нет помощи купающимся, так как у нас еще не начался купальный сезон, наплыв купальщиков грозит несчастными случаями», - говорится в сообщении.

«Нет худшей рекламы, чем кто-то умирающий или нуждающийся в спасении на неконтролируемом пляже, когда территориальный маркетинг продает эти места как безопасные», - заключает FEPONS.

Федерация предлагает создать «устройства безопасности на пляжах», помня, что Португалия - страна туризма.

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