Португалия: купальный сезон начался

Для усиления безопасности привлечены 29 вездеходов, восемь квадроциклов, три гидроцикла и около 100 солдат, сообщило Национальное морское управление .

После 30 сентября усиление будет уменьшено, но ресурсы останутся на земле, в рамках купального сезона 2022 года, до конца октября.

В рамках программы «Praia Saudável», которая существует с 2005 года, на пляжах снова будут проводиться информационные кампании, которые были приостановлены в 2020 и 2021 годах из-за пандемии Covid-19.

Этим летом ISN ожидает набор около 5500 сертифицированных спасателей (на данный момент их 4800), что немного меньше, чем в последние два года.

В 2022 году уже проведено девять спасательных операций, 32 мероприятия по оказанию первой помощи и поиск ребенка, при этом зафиксированы две смерти на неконтролируемом пляже.