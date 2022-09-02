Португалия: купальный сезон завершился на 73 пляжах

Португальская федерация спасателей (FEPONS) заявляет, что обеспокоена окончанием купального сезона в эту среду на 73 пляжах, большинство из которых речные, и просит правительство срочно пересмотреть законодательство в этом секторе.

Президент FEPONS Александр Тадейя сказал, что хорошая погода сохранится, и нет смысла оставлять пляжи без присмотра с этого четверга.

«Что вам нужно сделать, так это следовать тому, что предусмотрено законом, а в соответствии с законом купальный сезон должен соответствовать критериям количества купающихся, погодных условий, а у нас на данный момент хорошие погодные условия по всей стране. к купальному сезону», - считает он.

Португальская федерация спасателей даже считает, что наблюдение за купанием должно осуществляться в течение всего года, но с помощью адаптированного устройства.

«Наблюдение в течение года с помощью устройства увеличило бы предотвращение утопления. Очень тревожно, что у нас есть такая политика в те годы, когда мы бьем рекорды смертности по числу утонувших в Португалии», - добавляет Александр Тадейя.

Поэтому он призывает политический класс срочно пересмотреть отраслевое законодательство.

Федерация указывает, что из 73 пляжей, которые 1 сентября остались без спасателей, пять находятся на севере, 40 в центре, 21 в зонах Тежу и Запад, три в Алентежу и четыре на Азорских островах.