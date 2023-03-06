Португалия: купить жилье в Синтре, Сейшале и Сетубале стало сложнее

Покупка жилья стала почти невыполнимой задачей для большинства семей. Количество усилий, направленных на покупку нового дома в одном из 24 самых густонаселенных муниципалитетов страны, увеличилось более чем вдвое за четыре года.

Из-за роста ставок Euribor и роста цен на недвижимость, которые не сопровождались эквивалентным ростом доходов домохозяйств, сегодня покупка жилого объекта в Португалии требует в среднем вдвое больше финансовых усилий, чем в 2018 году.

Как в Синтре, так и в Португалии значительный рост уровня сложности для домохозяйств, наблюдаемый за последние пять лет, вызван ростом процентных ставок и цен на недвижимость, но прежде всего тем, что доходы домохозяйств не поспевают за этой динамикой.

Среди 24 самых густонаселенных муниципалитетов выделяются Синтра, Сейшал и Сетубал, где сложность покупки дома увеличилась с 2018 года. В этих регионах уровень попыток купить новый дом сегодня в среднем в 2,6 раза выше, чем в 2018 году.

В Синтре купить дом за последние пять лет стало сложнее, уровень усилий домохозяйств в настоящее время в 2,63 раза выше, чем в 2018 году.

В 2018 году недвижимость площадью 100 квадратных метров в Синтре была приобретена по тогдашним ценам (1049 евро за квадратный метр, согласно Confidencial Imobiliário) с помощью ипотечного кредита на финансовых условиях того времени (индексированных к 12-месячному Euribor - 0,5% и с распространением 1,5% ) до 30 лет, с вводом 20% от стоимости документа, переведенного в ежемесячный платеж в размере 285 евро.

Учитывая средний задекларированный валовой доход на совокупный налог в 2018 году, семья из Синтры, купившая дом в своем муниципалитете пять лет назад, имела среднюю норму усилий 18%.

Сегодня купить тот же дом можно из-за роста процентных ставок (12-месячный Euribor торгуется на уровне 3,7%), новых коммерческих условий банков (что даже выливается в более низкий спред) и цены за квадратный метр в регионе (по данным Confidencial Imobiliário, цены в Синтре выросли на 86% в период с 2018 по 2022 год, примерно на 17% в год), взнос по ипотечному кредиту увеличился до 824 евро.

Поскольку доход семей из Синтры, по данным INE, с 2018 года вырос всего на 2,3% в год, уровень усилий семей увеличился до 46%.

Как в Синтре, так и в Португалии значительный рост уровня трудоемкости домохозяйств , наблюдаемый за последние пять лет, вызван ростом процентных ставок и цен на недвижимость, но прежде всего тем, что доходы домохозяйств не поспевают за этой динамикой.

Расчеты показывают, что три муниципалитета в столичном районе Лиссабона являются областями, где сложность покупки недвижимости увеличилась больше всего за последние пять лет. Однако Синтра, Сейшал и Сетубал не являются теми муниципалитетами, где сегодня труднее всего купить дом.

Покупка дома в Лиссабоне и Кашкайше - мираж для большинства семей

Средняя цена квадратного метра дома, проданного в Лиссабоне в 2022 году, составила 4225 евро, что более чем вдвое превышает среднюю цену в Португалии.

Принимая во внимание текущие цены на недвижимость, финансовые затраты на банковский кредит и заработную плату семей, покупка нового жилья площадью 100 квадратных метров в Лиссабоне дает средний коэффициент усилий выше 70%.