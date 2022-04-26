Португалия: курсы для международных турагентов

Цель этих курсов - дать полное и подробное представление о разнообразии предложений, которые Алгарве дает посетителям в течение года и на всей своей территории.

«Мы хотим пригласить профессионалов, чтобы они углубили свои знания о нашем направлении и открыли для себя новые ценности и мотивы, выходящие за рамки уже признанных во всем мире атрибутов, таких как пляжи, хорошая погода или отмеченные наградами поля для гольфа», - говорит Жуан Фернандеш, президент Turismo do Algarve.

В этом контексте виртуальные классы охватывают несколько модулей по различным темам, таким как достопримечательности, скрытые жемчужины, природа и устойчивость, региональные события и индустрия гостеприимства.

На данный момент уже доступны программы, разработанные специально для рынков Великобритании и США, а также планируется версия для французского рынка.

Адаптированные к интересам основных рынков, которые посещают Алгарве, эти курсы, тем не менее, доступны для всех профессионалов в этом секторе, которые хотят узнать больше о месте назначения.

Регистрация бесплатная, путем регистрации на соответствующих платформах. Таким образом, у участников будет возможность стать настоящими экспертами в области предложения региона, изучая каждую тему в своем собственном темпе.

Эти учебные курсы, впервые запущенные в 2020 году во время карантина, отражают приверженность стратегии совместной работы и близости, на которую Turismo do Algarve претендует в отношениях с международными туристическими агентами.