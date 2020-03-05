Португалия: Куштодиу возглавил "Брагу", Аморим уходит в "Спортинг"

Четверг, 05 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: Куштодиу возглавил

Бывший футболист московского "Динамо" Куштодиу Каштру назначен главным тренером "Браги", сообщается на сайте португальского клуба.

На этом посту 36-летний Куштодиу сменил Рубена Аморима, который уходит в лиссабонский "Спортинг". Аморим возглавлял "Брагу" с декабря 2019 года. По данным СМИ, "Спортинг" заплатит "Браге" за переход Аморима и двух его помощников 10 миллионов евро, пишет РИА Новости.

Куштодиу в качестве игрока сыграл 126 матчей за "Брагу" и забил 11 мячей. В нынешнем сезоне он возглавлял команду клуба для игроков до 17 лет. Куштодиу с 2007 по 2008 год выступал за московское "Динамо".

"Брага" после 23 туров с 43 очками занимает третье место в чемпионате Португалии, "Спортинг" с 39 баллами идет четвертым.

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