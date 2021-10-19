Португалия: квалификация работников выше, чем требуется

Вторник, 19 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: квалификация работников выше, чем требуется

Четверть рабочих имеют более высокую квалификацию, чем нужно для выполняемой работы.

Исследование показывает, что, помимо специфических характеристик выпускников, существуют трудности с поиском работы, соответствующей уровню квалификации.

В Португалии в 2016 году было зарегистрировано около четверти работников (23,6%) с более высокой квалификацией, чем та, которая необходима для фактически выполняемой ими работы.

Согласно исследованию ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, помимо того факта, что область исследований затрудняет поиск работы, факторы, связанные со стороной спроса, также являются препятствием.

В исследовании, которое было представлено 19 октября во время открытия Обсерватории занятости молодежи (OEJ) в Лиссабоне, делается вывод о том, что Португалия является второй европейской страной с самым высоким уровнем чрезмерной квалификации рабочих, сразу после Греции (23,7%).

Выводы говорят о том, что национальный рынок труда не смог принять большое количество молодых людей, покинувших университеты в последние годы.

Среди основных причин называют малую долю высокотехнологичных отраслей и услуг в экономике - одна из самых низких в Европейском Союзе, а также слабый подрядный потенциал государственного сектора, очень ограниченного политикой жесткой экономии.

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