Португалия: Лагуа-душ-Салгадуш станет первым заповедником за 20 лет

Лагуа-душ-Салгадуш, расположенная между Албуфейрой и Армасан-де-Перой, славится большим биоразнообразием флоры и фауны.

Здесь обитают редкие виды птиц и растений, сохранилось природное экологическое наследие, хотя оно и окружено застройкой.

Министр окружающей среды Матуш Фернандеш признает, что охрана природы была «ахиллесовой пятой» его министерства, и поэтому эта засекреченная территория является предметом гордости. «Это очень большой шаг, прошел 21 год с тех пор, как в Португалии была создана охраняемая территория национального интереса», - говорит он.

На этой территории площадью 400 гектаров между Албуфейрой и Армасан-де-Пера, помимо Лагуа-душ-Салгадуш , есть также болота Алькантарилья и Пера, сельскохозяйственные поля и граница дюн Прайя-Гранде.

На этой охраняемой территории есть земля, находящаяся в частной собственности, но министр окружающей среды считает, что это не будет проблемой. «Здесь никогда не было утвержденных проектов и нет приобретенных прав», - продолжает министр.

«Земля кому-то принадлежит, но ее использование должно быть совместимо с охраняемой землей, которой и будет эта территория», - гарантирует Матуш Фернандеш.