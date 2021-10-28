Португалия: Лагуш принимает корабль Фернана Магеллана

В эти дни можно посетить точную копию корабля Магеллана «Виктория», которая покинула Сан-Лукар-де-Баррамеда в Андалусии в 1519 году под командованием Фернана Магеллана и отправилась в кругосветное путешествие.

Показ копии знаменитого корабля проходит в рамках Mostra Espanha - выставки с более чем 40 культурными мероприятиями, запланированными до 2022 года и знаменующими 500-летие кругосветного путешествия, начатого португальским мореплавателем и завершенного испанцем Себастьяном Элькано.

Посетители узнают немало интересных фактов: например, на судне нет руля, моряки спали на палубе и многие другие.

Кругосветное плавание длилось три года и уничтожило большую часть экипажа: из 265 моряков вернулись только 18.

Копия «Виктории» будет открыта для публики до 31 октября в Марина-де-Лагуш. Ожидается, что ее посетят более 600 школьников.