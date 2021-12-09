Португалия: латиноамериканское кино в Лиссабоне

Четверг, 09 Декабрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: латиноамериканское кино в Лиссабоне

В кинотеатре Сан-Жорже в Лиссабоне открывается выставка Mostra de Cinema da América Latina.

Casa da América Latina организует кинофорум, чтобы показать культурные движения в современной Латинской Америке.

Как новые, так и самые старые направления кинематографа от Мексики до Чили будут представлены сегодня, когда киноиндустрия находится на большом подъеме.

Португалия и Латинская Америка всегда имели прочные связи, даже из-за их политического характера, и сразу после революции 25 апреля были установлены связи между двумя сторонами Атлантики.

Сегодня наблюдается другое разнообразие и даже другой взгляд на мир, а кино приносит нам взгляд на другую Латинскую Америку.

\Идея кинофорума состоит в том, чтобы представить страны Латинской Америки, с различными жанрами кино, новыми тенденциями, а также не забыть и наиболее устоявшиеся традиции.

«Mostra de Cinema da América Latina», которая начнется в четверг 9 декабря, в кинотеатре Сан-Жорже в Лиссабоне, продлится до воскресенья 12 декабря.

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