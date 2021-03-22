Португалия: лауреаты юбилейного конкурса «Живая классика»

Данное международное соревнование проводится с 2011 года фондом «Живая классика», и третий год в нем участвуют юные любители художественной литературы из Португалии.

Среди организаторов и спонсоров национального этапа этого юбилейного, уже 10-го, конкурса - Ассоциация «Шанс+», компания «Монолит Иберика» и газета «Слово».

В этом году жюри прослушивало выступления участников онлайн. В состав независимого жюри вошли деятели культуры и образования из России и Франции и Португалии: Татьяна Приленская - режиссер монтажа, член Союза кинематографистов, член Союза писателей России (Москва); Наиля Рафиковна Балде – преподаватель филологического факультета Лиссабонского университета, лингвист, переводчик (Португалия); Альфия Фабр - актриса и режиссер, преподаватель актерского мастерства, филолог (Франция).

В литературном соревновании приняли участие дети соотечественников из трех регионов: Лиссабона, Коимбры и Порту. Юные чтецы декламировали отрывки из произведений любимых писателей.

Музыкальное приветствие участникам конкурса прислал из Москвы финалист проекта «Голос», оперный певец, музыкант, актер Виталий Селютин. Он поблагодарил за любовь к русскому языку, пожелал удачи, отметив, что в таких прекрасных конкурсах победителями являются все конкурсанты.

Победители вышли в финал

Перед компетентным жюри стояла нелегкая задача по определению победителей. Члены жюри отметили высокий уровень владения участниками русским языком и поблагодарили кураторов - Аллу Фареник (ДУЦ «Матрёшка», г. Лиссабон), Марию Пискунову («ДЦ «Облака» г. Порту), Марину Устюжанину (МЦ «Живое пространство», г. Коимбра), а также родителей участников за проделанную работу.

Комментарии и пожелания профессионального жюри будут очень полезными для будущих занятий и творческих достижений участников.

По решению жюри победителями национального этапа конкурса «Живая классика» в Португалии стали: Лали Болаташвили, Анна Русу и Александра Устюжанина.

Поздравляем победителей и желаем удачи в финале конкурса! Хочется выразить огромную благодарность всем участникам этого проекта за вклад в развитие и выявление творческого потенциала подрастающего поколения, а также спонсорам. А жюри поблагодарить за внимательное и сердечное отношение к конкурсантам, за великолепный настрой и радость общения! Работать с вами было приятно и комфортно.

Победители португальского национального этапа получат дипломы, подарки от организатора национального этапа - Ассоциации «Шанс+», нашего спонсора «Монолит Иберика» и путевки в Международный детский центр «Артек», где пройдет международный финал.

Жанна Кунчева,

президент по связям с общественностью ассоциации "Шанс +",

национальный куратор конкурса «Живая классика»